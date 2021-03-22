Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.
Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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