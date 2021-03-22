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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

’in ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

22.03.2021, 10:35

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

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