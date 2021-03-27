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Haberler Balıkesir 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

Balıkesirin ilçesinde hamallık yapan 78 yaşındaki Mehmet Ali Dede, 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor. "Kuş gibiyim. Çok memnunum" diyen Dede, vücudu el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğini söylüyor.

58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor
DHA

27.03.2021, 18:25

Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede, her gün ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyor. Dede, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

20 yaşında geldiği Burhaniye'de hamallığa başladığını ve 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını belirten Dede, "Devamlı hamallık işini yaptım. Aşağı yukarı 58 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim.

Şükürler olsun, sağlığım iyi. Bugün 5 ton yük indirdim. Olsa daha indirirdim. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Vücudum el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.
Mehmet Ali Dede'nin çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş ise "Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşındayım. Benden daha iddialı" diye konuştu.

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