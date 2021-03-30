  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Bandırma'daki kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsüne son görev

Bandırma'daki kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsüne son görev

'in Bandırma ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bandırma - Karayolu üzerinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 kişiden biri olan Gönen ilçesi Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans sürücüsü 'in naaşı hüzünlü cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bandırma'daki kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsüne son görev
İHA

30.03.2021, 17:55

Görev yaptığı Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'na getirilen Tekin'in naaşını burada mesai arkadaşlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin karşıladı.

Yapılan kısa konuşmaların ardından Tezcan Tekin'in naaşı önce helallik alınmak üzere Sarıköy Mahallesi'ndeki baba evine götürülürken ardından da Bostancı Mahallesi'nde defnedildi.

Kazada hayatlarını kaybeden ve ambulansta hasta ve refakatçi olarak bulunan Aşyegül Işıkhan ve Hicabiye Ceylan'ın da defnedildiği, kazada yaralanan Acil Tıp Teknisyenleri Süleyman Arif Ö. ve Yasin A.'nın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bandırma'daki kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsüne son görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.