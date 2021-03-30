Bandırma'daki kazada hayatını kaybeden ambulans sürücüsüne son görev

Görev yaptığı Karşıyaka 112 Acil Sağlık İstasyonu'na getirilen Tekin'in naaşını burada mesai arkadaşlarının yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin karşıladı.

Yapılan kısa konuşmaların ardından Tezcan Tekin'in naaşı önce helallik alınmak üzere Sarıköy Mahallesi'ndeki baba evine götürülürken ardından da Bostancı Mahallesi'nde defnedildi.

Kazada hayatlarını kaybeden ve ambulansta hasta ve refakatçi olarak bulunan Aşyegül Işıkhan ve Hicabiye Ceylan'ın da defnedildiği, kazada yaralanan Acil Tıp Teknisyenleri Süleyman Arif Ö. ve Yasin A.'nın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.