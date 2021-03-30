Son dakika: Gözaltına alınan o sürücü tutuklandı

Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde kamyonun ambulansla çarpışmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü Özgüneş'in işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen Özgüneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mesut Ece idaresindeki 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, Özkan Özgüneş yönetimindeki 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip Tezcan Tekin kontrolündeki 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpışmış, kazada kamyon ve ambulans şoförüyle ambulanstaki hasta Hicabiye Ceylan ve refakatçisi olan yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.