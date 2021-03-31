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Haberler Balıkesir Acılı annenin tahliye isyanı

Acılı annenin tahliye isyanı

’te, 4 yaşındaki ağlayan oğlu ’nin ağzını kapatarak ölümüne neden olan ’e ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baba Ersezgin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilirken, anne karara isyan etti

Acılı annenin tahliye isyanı

31.3.2021

Edremit'te 2018 yılında Hüseyin Ersezgin, eşi ve kızını eve bırakıp, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı. Baba Ersezgin, iddiaya göre arabada ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden oldu.

DAVA İSTİNAFA GİTTİ

Jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf eden Ersezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, baba Hüseyin Ersezgin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarafların istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Hüseyin Ersezgin tahliye edildi.

"TEMYIZ EDECEGIZ"

ANNE Melis Dilan Ersezgin, tahliye kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Benim acımı hiçbir karar dindiremeyecek. Bu olay olmasaydı, çocuğum şimdi yanımda olacaktı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Alınan tahliye kararını temyiz edeceğiz" dedi.

■ SUAT SALGIN

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