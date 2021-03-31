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Haberler Balıkesir Bandırma'da katliam gibi kaza

'da katliam gibi kaza

’in ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrularak karşı şeride geçen küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, ambulansa çarptı. Zincirleme kazada kamyon ve ambulans sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını hayatını kaybetti, 2 sağlık çalışanı yaralandı

Bandırma'da katliam gibi kaza

31.3.2021

BANDIRMA'DA otomobille çarpışan kamyon, karşı şeritten gelen ambulansa çarptı. Korkunç kazada, 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde bulunan Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik mevkisinde meydana geldi.

HASTA TAŞIYORDU

METİN Ece yönetimindeki küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, aynı şeritte ilerleyen otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen kamyon, bu kez Tezcan Tekin yönetimindeki hasta taşıyan ambulansla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonda bulunan koyunlar da çevreye dağıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

OLAY yerine gelen sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Metin Ece, ambulans şoförü Tezcan Tekin, ambulanstaki hasta Ayşegül Işıkhan ve yakını Hicabiye Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 sağlık çalışanı ise meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirlendi. Polis katliam gibi kazayla soruşturma başlattı.

SUAT SALGIN

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