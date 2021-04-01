Haberler Balıkesir Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi artan Covid-19 vaka salgını nedeniyle karantina altına alındı. İlk olarak 3 hanede alınan karantina uygulaması, vaka ve temaslıların artması üzerine genişletildi. Jandarma tarafından Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.