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Haberler Balıkesir Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

’ta bir mahalle karantina altına alındı

'in ilçesinin kırsal artan Covid-19 vaka salgını nedeniyle karantina altına alındı. İlk olarak 3 hanede alınan karantina uygulaması, vaka ve temaslıların artması üzerine genişletildi. Jandarma tarafından Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı
İHA

02.04.2021, 01:01

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla üç hanenin karantina altına alındığı Eşen Mahallesi bu geceden itibaren karantina altına alındı.

Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kırsal Eşen Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının artması,

çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi,

toplum sağlığının korunması amacıyla 21.00'den itibaren karantina altına alınmasına karar verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

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