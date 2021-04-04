Balıkesir'de kömür yüklü TIR devrildi

Savaştepe'de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut (35) yönetimindeki 35 KAS 71 plakalı kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
TIR'ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı.
Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
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