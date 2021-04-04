  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de kömür yüklü TIR devrildi

'de kömür yüklü TIR devrildi

’in ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi. TIR’ın dorsesinden yola saçılan kömür tozu nedeniyle kapanan Savaştepe- Balıkesir kara yolu, yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Balıkesir'de kömür yüklü TIR devrildi
DHA

04.04.2021, 15:43

Savaştepe'de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut (35) yönetimindeki 35 KAS 71 plakalı kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

TIR'ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı.

Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de kömür yüklü TIR devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.