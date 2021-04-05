Ayvalık’a proje okulu müjdesi

Konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Canbey, "Ayvalık Anadolu Lisesi'nin proje okulu olarak onaylandığı müjdesini Ayvalıklı hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Sürecini AK Parti Ayvalık İlçe Başkanımız Ali Gür ile birlikte takip ettiğimiz ve girişimlerimiz sonucunda proje okulu olarak Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından onaylanan Ayvalık Anadolu Lisesi, bundan böyle proje okulu olarak hemşerilerimize hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milletvekili Mustafa Canbey, "Ayvalık Anadolu Lisemiz geçmişten bu güne zaten kalitesini ortaya koymuş, yetiştirdiği binlerce başarılı öğrenci ile ilçemizin en güzîde okullarından biri durumundaydı. Ancak sınavla değil, diploma notu ile öğrenci aldığı için ortaokulu bitiren en başarılı çocuklarımız puanla öğrenci alan başka ilçelerdeki, hatta başka illerdeki okullara gitmek zorunda kalıyorlardı. Takip ettiğimiz ve hamdolsun sonuçlandırdığımız bu gelişme neticesinde artık Ayvalık Anadolu Lisemiz de sınavla öğrenci alacak ve çocuklarımız dışarıya gitmek zorunda kalmayacak. Çevre ilçelerin en başarılı çocukları da Ayvalık'ta okuyacak. Ayvalık ilçemiz eğitimin merkezi olacak" diye konuştu.

PROJE OKULU NEDİR?

Ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okullara "proje okulu'' denilmektedir. İmtihanla öğrenci alan bu okullar, akademisyenlerin de danışmanlık hizmeti vereceği, laboratuvar imkânları daha yüksek okullar olacak. Uygulanan projenin gerekçesinde, bu okulların elektronik, bilişim, altyapı imkânlarının en üst seviyede olacağı ve üniversitelerle işbirliği yapılacağı belirtiliyor.