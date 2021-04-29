  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de huzur operasyonu! 32 kişiye gözaltı

'de huzur operasyonu! 32 kişiye gözaltı

'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları kapsamında aranan 32 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de huzur operasyonu! 32 kişiye gözaltı
İHA

29.04.2021, 10:21

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de huzur operasyonu! 32 kişiye gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.