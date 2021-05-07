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Haberler Balıkesir Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

'in ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü. Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

07.05.2021, 18:30

Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangında müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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