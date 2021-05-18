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Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını

'de orman yangını

’in ilçesine bağlı Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgede meydana gelen ormanlık alandaki yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Balıkesir'de orman yangını
İHA

18.05.2021, 15:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 15:41

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanında yangın helikopteri de yangına müdahale etti.



Balya'nın Müstecap kırsal mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen devam ediyor. Bölgede meydana gelen ormanlık alandaki yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, gerek itfaiye ekipleri gerekse de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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