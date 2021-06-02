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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta “Bir Kitap Bir Umut” olacak

’ta “Bir Kitap Bir Umut” olacak

’in ilçesinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Bir Kitap Bir Umut” isimli kitap bağışlama kampanyası ilçe merkezinde kurulan stantla ilçe halkıyla buluşturuldu.

Ayvalık’ta “Bir Kitap Bir Umut” olacak
İHA

02.06.2021, 23:29

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kitap bağış standının açılışında; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Ceza Tevkif Evi personeli ve vatandaşlar hazır bulundu.

Kaymakam Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Ergin'in de beraberinde getirdikleri kitapları bağışladıkları standa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyanın ilçede de hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz de ceazevlerinde tutuklu olan kardeşlerimiz için Belediye Başkanımız ile birlikte kitaplarımızı bağışlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Bu güzel kampanyaya tüm halkımızın destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak da, ilçe merkezinde kurdukları stantla Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyanın Ayvalık etabını sürdürmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızdan, cezaevlerindeki hükümlülerimizin için kitap bağışlarında bulunmalarını bekliyoruz. Toprağa ektiğimiz tohumlar gibi, inşallah bu kitaplarımızdan da cezaevlerinde istifade edecek olan hükümlüler kendilerini sosyal hayata hazırlayacak ve gelecekteki güzel günler için de kendilerine bir yol haritası çizmiş olabileceklerdir." diye konuştu.

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