Ela öldü, babaannesi ve dedesi yaralandı

BALIKESİR'İN Havran ilçesinde Niyazi Cırcır'ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer, otomobile saplandı. İtfaiye ekİipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişiyi yaralı çıkardı.

Sağlık görevlileri, sürücü Niyazi Cırcır (60) ile eşi Sabahat Cırcır (69), torunları Ebrar Ela Cırcır (7) ve komşusu Münevver Seven'i ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ebrar Ela Cırcır, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI