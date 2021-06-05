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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinde, ’ın ’na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

05.06.2021, 17:25

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın Sarımsaklı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik birimlerince Türk karasularına itildiği ihbarını alan iki Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 12 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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