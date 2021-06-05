Evini zorla sattırmak isteyen kızını öldürdü

Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde yaşayan Ali İhsan Çivicik (76), "Bu evi satmazsan seni gebertirim" diyerek bıçakla üzerine yürüyen kızı Handan Çivicik'i (51) ruhsatsız tabancasıyla vurarak öldürdü.

KUMAR BORCU YÜZÜNDEN

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Handan Çivicik, bir süre önce kumar borçları yüzünden her şeyini kaybederek Ayvalık'taki anne-babasının yanına taşındı. Handan Çivicik, borçları nedeniyle sürekli babasına evi satması gerektiğini söyledi. Önceki akşam Handan Çivicik yemek masasında ailesine kumar borcunu ödemesi gerektiğini söyledi ve evin derhal satılmasını istedi.

Baba Ali İhsan Çivicik ise karşı çıktı. "Bu ev satılmazsa seni gebertirim" diyen kızına karşı çıkan baba böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi. Baba ve kızı arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli kadın masadan aldığı bıçakla babasının üzerine yürüdü. Yatak odasına koşan yaşlı adam ise, kendisine ait ruhsatsız tabancayı alarak kızına tek el ateş etti. Göğsünden yaralanan Handan Çivicik, kalbine isabet eden kurşunla evinin merdiveninde kanlar içerisinde can verdi.

POLİSİ ARAYIP' GELİN BENİ ALIN' DEDİ

YAŞANAN feci olaydan sonra üzerindeki şoku atlatan Ali İhsan Çivicik, polisi aradı. Yaşlı adam, "Kızımı öldürdüm, gelin beni alın" diyen Çivicik, kısa süre sonra eve gelen ekiplere teslim oldu. Gözaltına alınan yaşlı adam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUAT SALGIN