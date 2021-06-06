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Haberler Balıkesir Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı

'de polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı

'de asayiş polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak, cezaevine sevk edildiler.

Balıkesir'de polis 10 aranan şahsı gözaltına aldı
İHA

06.06.2021, 17:16

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Gönen İlçelerinde 05.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli Silah ve bu silaha ait 20 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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