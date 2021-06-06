  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

'te evinde ölü bulundu

’in ilçesinde polisler 'haber alınamayan şahıs' ihbarı aldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleriyle olay yerine giden polisler kapıyı açtırdıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu
İHA

06.06.2021, 18:35

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kapıcıbaşı Mahallesi Şehit Tanju Beytekin Sokak'ta meydana geldi. 79 yaşındaki Seyfi Közan'dan polise 'haber alınamayan şahıs' ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine ekipler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kapıyı açması ile eve girdi. Yalnız yaşadığı bildirilen kişi, dairede ölü bulundu. Polisin araştırması sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edremit'te yaşlı adam evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.