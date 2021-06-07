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Haberler Balıkesir Nefes kesen operasyon! Edremit’te polisin hayat kurtaran hamlesi

Nefes kesen operasyon! ’te polisin hayat kurtaran hamlesi

’in ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen bir kişi, polisin başarılı hamlesi sonucu amacına ulaşamadı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

07.06.2021, 22:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 22:57

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi'nde bulunan Edremit Kabristanı'nda meydana geldi. N. S. (72) isimli kişinin tüfekle 'intihar etmek girişimi' ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis, maddi imkansızlık ve sağlık nedenleriyle intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirebilmek için yoğun mücadele verdi. Zaman zaman tüfeği çenesinin altına koyan kişi güvenlik ekipleri ve olayı görenleri yüreklerini ağza getirirken, büyük korkuya neden oldu.

Polis bir yandan başarı ile yaşlı adamı arkadan görünmeden ablukaya aldı. Önden ise ekipler, kişinin dikkatini başka yöne çekti. Arkadan bunu fırsat bilen bir polis memuru, intihar etmek isteyen yaşlı adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Polisin hayat kurtaran hamlesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

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