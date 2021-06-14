BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesini bağlayan karayolunda meydana gelen kazada önündeki kamyonete çarpan otomobildeki Mustafa Kahraman (25) öldü, kardeşi Mehmet Enes Kahraman (31) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Habil E. gözaltına alınırken, Mehmet Enes Kahraman'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SUAT SALGIN
Kamyonete çarpan sürücü kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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