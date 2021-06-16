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Haberler Balıkesir Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

’in ilçesinde oğulları tarafından vahşice öldürülen çift toprağa verildi. Cenazeler Bostancı Kabristanında aile mezarlığına defnedildi.

Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

16.06.2021, 16:13

Cennetayağı Mahallesinde evlerinde oğulları tarafından öldürülen Sevgi D. ve eşi Şenol D, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Edremit İlçesine getirildi. Edremit'in kırsal Bostancı Mahallesinde köy cami önünde yakınlarından helallik alındı.

Daha sonra Bostancı Mezarlığı önünde oğulları tarafından öldürülen çiftin cenaze namazları kılındı. Sevgi D. ve eşi Şenol D.'nin cenaze namazlarına sevenleri, yakınları ve akrabaları katıldı. Cenazeler Bostancı Kabristanında aile mezarlığına defnedildi.

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