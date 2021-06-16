Uyuşturucu krizi bir aileyi yok etti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde yaşayan Mert Diplen, uyuşturucu krizine girdi. Diplen, uyuşturucu madde almak için annesi Sevgi Diplen (46) ve babası Şenol Diplen'den (47) para istedi.

Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine aile içinde tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

ÇIĞLIKLARI KOMŞULAR DUYDU

Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan 20 yaşındaki Mert Diplen ise, olayın ardından göz altına alındı. Ailesini katleden Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI