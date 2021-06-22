  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

'de zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ölenler arasında BASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu da bulunuyor.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti
AA

22.06.2021, 15:17

Altıeylül ilçesi Çukurhüseyin Mahallesi Savaştepe yolu 15. kilometrede seyreden Recep B. idaresindeki 10 YB 346 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 T 5404 plakalı taksi, 45 V 6396 plakalı kamyonet ve 10 AAK 43 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye kaza kırım ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce'nin bulundukları araçlarda sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü Recep B, Mustafa Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden Mustafa Karakuzu'nun, Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı olduğu, yaralılardan Keskin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.