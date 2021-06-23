Katliam gibi kaza

BALIKESİR'DE hatalı sollama yapan TIR yüzünden meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ'ye ait araçta bulunan BASKİ daire Başkanı Mustafa Karakuzu, şoförü Ali Erdem ile diğer araç sürücüsü Mesut Cüce olay yerinde can verdi. Meydana gelen kazada yaralanan tır şoförü Recep B., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye
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