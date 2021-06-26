  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

’in ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan, Alzheimer hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı.

Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
DHA

26.06.2021, 16:47

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıkan, Alzheimer ve tansiyon hastası Salim Erdinç, bir daha dönmezken, yakınları da ulaşamadı. Erdinç'in cep telefonunun şarjının bittiği sanılırken, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Ormanlık arazide kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi. Ayrıcı Balıkesir Valiliği tarafından AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi. Erdinç'in bulunması için AKUT, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da arama çalışmalarına destek veriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.