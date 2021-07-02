Defne bebek için sahaya çıktılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalanan 10 aylık Defne bebek için eski ünlü oyuncular ve ilçe protokolü sahaya çıkarak futbol oynadı.

UNUTULMAZ İSİMLER

Sarızeybek Spor Tesislerinde gerçekleşen karşılaşma Türk futbolunun ünlü isimleriyle, Ayvalık'ın unutulmaz futbolcularını bir araya getirdi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın da forma giydiği maçta; Bülent Korkmaz, Cihat Arslan, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Ender Olcay Okumuş, Osman Arslan ve Ayvalıklı efsanevi oyuncular yer aldı.

■ SUAT SALGIN