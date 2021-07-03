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Haberler Balıkesir Kuzey Ege'de yollarda tatil yoğunluğu

'de yollarda tatil yoğunluğu

'de bulunan tatil bölgelerine karnelerin ardından akın başladı. 'in ve bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı

Kuzey Ege'de yollarda tatil yoğunluğu
İHA

03.07.2021, 10:20

Karnelerin dağıtılmasının ardından tatil için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu'dan Kuzey Ege'ye trafik yoğunluğu başladı.

Akşam saatlerinde Balıkesir'i Edremit Körfezine bağlayan yolda yoğun trafik dikkatleri çekti. Yoğunlaşan trafik nedeniyle kavşaklarda zaman zaman yığılmalar oldu.

Bölgeye özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği ve otellerde doluluk oranlarının hafta sonu itibariyle yüzde 60'ları geçmesi bekleniyor.

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