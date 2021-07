Yeni hayat...

BALIKESİR Valiliği'nce hazırlanan ve 17 kuruluş tarafından desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında uyuşturucudan kurtulan 20 kişi iş sahibi yapıldı. Uyuşturucudan kurtulmak isteyen kişiler, proje kapsamında valilik veya kaymakamlıklardaki 'Açık Kapı' birimlerine başvuruyor.

'HEPSİ ÇOCUĞUM GİBİ'

Ayakta veya AMATEM merkezlerine sevk gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilen tedavi ile birlikte, kişiye özel rehabilitasyon süreci de başlatılıyor. Bireysel görüşme, grup terapisi, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle uyuşturucudan kurtulan kişiler kamuda 6 ay çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 9 aydır devam eden proje kapsamında 20 genç uyuşturucudan kurtularak iş sahibi oldu ve ailesiyle mutlu bir hayata kavuştu.

Vali Hasan Şıldak, "Her birinin kendine özgü hikayeleri var, her biri aslında bir dram içeriyor ama bu dramın sonunda onlar bir ışık gördüler ve oraya tutundular. Her birini kendi çocuğum gibi takip ediyorum" dedi. Proje sayesinde Balıkesir Valiliği'nde çalışmaya başlayan M.U. (27) "Hayatım düzene girdi, iş arkadaşlarım oldu. Ailem ve çevremdeki insanların bakış açısı değişti" diye konuştu.

"EVE GİDERKEN DONDURMA VE ÇEKİRDEK ALIYORUM"

PROJE sayesinde uyuşturucudan kurtulan ve Bandırma Kaymakamlığı'nda çalışmaya başlayan M.A. da (39) "Ailem darmadağınık, çocuklar bir tarafta... Annem babam yıkılmış. Ben ise her şeyden ve herkesten kaçp sadece maddenin peşinden koşuyordum. Ya hayatıma son verecektim ya da bu illetten kurtulacaktım. Tedaviden sonra eşimle de barıştım. Artık eve giderken dondurma, çekirdek alıyorum. Çok mutluyum. Vali Bey artık bizim babamız" dedi.

■ SUAT SALGIN