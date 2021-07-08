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Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında ise 5 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
İHA

08.07.2021, 11:10

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, ve Manyas ilçelerinde yapılan çalışmalarda 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah bu silaha ait 7 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 5 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı ve 4 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,77 gram metamfetamin ve 72 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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