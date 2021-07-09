Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı

Asayişi sağlayarak huzur ve güven ortamında bir sezon geçirilmesi amacıyla bu ilçelerde görev yapacak olan Martılarla ilgili olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Martı Ekipleri'nin turizmin yoğun olduğu ilçelerde yeni bir güç, yeni bir destek oluşturduğunu ifade etti.









