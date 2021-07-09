Asayişi sağlayarak huzur ve güven ortamında bir sezon geçirilmesi amacıyla bu ilçelerde görev yapacak olan Martılarla ilgili olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Martı Ekipleri'nin turizmin yoğun olduğu ilçelerde yeni bir güç, yeni bir destek oluşturduğunu ifade etti.
Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.