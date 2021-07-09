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Haberler Balıkesir Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı

sahillerinde 'Martılar' göreve başladı

’in yaz sezonunda turizm yoğunluğu yaşayan , , , , ve sahillerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ‘Martı’ olarak adlandırılan bisikletli polisler pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Balıkesir sahillerinde 'Martılar' göreve başladı
İHA

09.07.2021, 18:46

Asayişi sağlayarak huzur ve güven ortamında bir sezon geçirilmesi amacıyla bu ilçelerde görev yapacak olan Martılarla ilgili olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Martı Ekipleri'nin turizmin yoğun olduğu ilçelerde yeni bir güç, yeni bir destek oluşturduğunu ifade etti.




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