Haberler Balıkesir TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi

TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan bir kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı.