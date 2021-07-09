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Haberler Balıkesir TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi

TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi

'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan bir kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı.

TIR'a arkadan çarpan araçta bir kişi yaşamını yitirdi
İHA

09.07.2021, 15:50

Bandırma - Çanakkale Yolu Bandırma istikameti Merinos Çiftliği mevkiinde meydana gelen kazada, 10 E 7005 plakalı binek araç, 17 SG 208 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda 10 E 7005 plakalı araç sürücüsü Ali Haydar K. hafif yaralanırken, Pakize K. hayatını kaybetti.

Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanısıra sağlık ve polis ekipleri müdahale ederken, hayatını kaybeden Pakize K.'nın cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak cenaze ekiplerine, Ali Haydar K. ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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