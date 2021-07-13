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Haberler Balıkesir Erdek’te yarım asırdır berberlik yapıyor

’te yarım asırdır berberlik yapıyor

’in ilçesindeki , halen Erdek’in en eski berberi unvanını taşıyor. 5 metrekarelik dükkanında bulunan tek koltukta işini severek yapan Uyanık, "Sağlığım el verdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim" diyor.

Erdek’te yarım asırdır berberlik yapıyor
İHA

13.07.2021, 17:57 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 17:57

Erdek'te 1946 yılında doğan Uyanık, 55 yıldır berberlik yapıyor. Takunyacılar Sokak'ta beş metrekarelik dükkanında tek koltukla berberliğini sürdüren Ahmet Uyanık, "Mesleğimi çok seviyorum. Severek yapılan hangi iş olursa olsun başarıya ulaşılır. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye kararlıyım" dedi.
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