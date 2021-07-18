BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp sarılan Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun'un Anıtkabir hayali gerçek oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 3 arkadaşı Anıtkabir'e götürecekleri müjdesini verdi.
14 Temmuz'da okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp, öperek, sarıldığı görülmüştü.
Atatürk sevdalısı 3 kafadara müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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