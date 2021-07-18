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Haberler Balıkesir Atatürk sevdalısı 3 kafadara müjde

Atatürk sevdalısı 3 kafadara müjde

Atatürk sevdalısı 3 kafadara müjde

18.7.2021

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü öpüp sarılan Miraç Eren (8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun'un Anıtkabir hayali gerçek oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, 3 arkadaşı Anıtkabir'e götürecekleri müjdesini verdi.

14 Temmuz'da okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların sırayla Atatürk büstünün yanaklarını okşayıp, öperek, sarıldığı görülmüştü.

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