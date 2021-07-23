Yine Pitbull vahşeti

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya gitmek için yürüyen Reyyan B. (8), bir köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull tarafından ısırılması sonucu sırtında, kollarında ve kulağında yaralar oluşan küçük çocuğun, kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesinin ardından kulağına dikiş atıldı.

"DAMADIM OLMASA..."

OLAY sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyleyen Baba Mehmet B, "Duyunca mahalleye koştum. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın" dedi.

Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

■ SUAT SALGIN