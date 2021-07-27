Balıkesir Büyükşehir, bayramda 11 bin ton evsel atık topladı

Balıkesir'de atık yönetimi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle koordineli olarak sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. İl genelinde ilçe belediyeleri tarafından; ev, işyeri ve sokaklardan çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırılmış evsel atıklar, ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işletmesindeki aktarma istasyonlarından treylerlere transfer ediliyor. Çekiciler vasıtasıyla Altıeylül ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf tesisine getirilen evsel atıklar, düzenli depolama sahasında depolanıyor.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Susurluk, Kepsut, İvrindi, Edremit, Savaştepe olmak üzere; 10 aktarma merkezi, 18 çekici ve 31 treyler ile atık taşıma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda da çalışmalarıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Haziran ayında günde ortalama 920 ton atık taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında günde ortalama bin 109 ton atık taşıdı. Bayram tatili boyunca; Edremit'ten 3 bin 819 ton, Burhaniye'den bin 306 ton ve Erdek'ten 905 ton atık taşınarak trafik yoğunluğu ve artan atık miktarına rağmen sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Edremit ve Burhaniye'den taşınan atık miktarı, bir önceki aya oranla yüzde 52, Erdek'te ise yüzde 98 artış gösterdi. Bayram tatili süresince ilçelerden 11 bin ton evsel atık sorunsuz bir şekilde düzenli depolama sahasına taşınarak havaya toprağa ve suya zarar vermeden bertaraf edildi.

AKTARMA İSTASYONU SAYISI ARTIRILIYOR

İl genelinde daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 10 olan aktarma merkezi sayısını artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, inşası devam eden Avşa Adası'ndaki merkezi yakın zamanda hizmete alacak. Aynı zamanda Marmara Adası'nda da aktarma merkezi çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, burada da inşa çalışmaları başlatacak. Bunların dışında; Savaştepe, Gönen ve Erdek'te de aktarma merkezi kurulması planlayan belediye, 15 adet aktarma merkeziyle atık taşıma faaliyetlerini sürdürülecek.

EVSEL ATIKLARDAN SAATTE 8 MEGAVAT ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Aktarma İstasyonları ve atık transferleri vasıtasıyla, evsel atıkların vahşi depolanmasının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliği ile mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolanan evsel atıklardan saatte 8 megavat elektrik enerjisi üretiyor. Vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılmasıyla; yangın riski önleniyor, karbondioksit emisyonları, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılarak; yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor.