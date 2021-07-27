Gönen kaplıcalarına ziyaretçi akını

Gönen Kaplıcası havuzlardan sorumlu müdürü Murat Elmas 2 adet soğuk yüzme havuzu ile aile havuzlarıyla birlikte 12 adet havuz bulunduğu, soğuk yüzmelerden birinin aqua park, diğerinin ise yarı olimpik olduğunu söylerken, ayrıca kişiye özel üç adet daha havuzun bulunduğunu söyledi.

Elmas, "Doluluk oranımız yüzde 70'ler de, otellerimizden ikisi açık, bizim esas doluluk oranımız Eylül ayında başlıyor, kış aylarında oluyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen turlarımız vardı, ancak pandemiden dolayı ara verdiler, onu aşmaya çalışıyoruz. Girişte HES kodu ve güvenli turizm sertifikası uygulamamız var. Fiyatlarımız makul, bütün tedbirleri alıyoruz. Fizyoterapist ve doktorlarımız var, onlara danışarak, konuklarımız termal havuzdan yararlanıyorlar" dedi.

Eklem hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanan, yurtiçi turlarla Salı sabahı gelen konukların Gönen pazarında oya pazarını dolaştıklarını sonrasında havuza girip, akşam canlı müzik dinledikten sonra geri döndüklerini açıklayan Murat Elmas, normal havuzlara doktorların önerisiyle 38-40 derece su verildiğini, kaynağından 65-93 derece arasında sıcak su çıktığını bu suyu ılıtarak havuzlara verdiklerini belirtti.