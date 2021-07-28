Eski gelinden kaynanaya ‘eşyalarımı çaldın’ davası

İzmir'de oğlu Gökhan G'nin boşandığı eşi Cansu Y'nin tatile gitmesini fırsat bilip yaşadığı evden düğünde aldığı mobilya ve beyaz eşyaları geri alan kaynana Aysen G, eltisi Sevgi Ö. yengesi Gülçin G, eski eşi Gökhan G. ile yeni eşi Feride G. hakkında 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan dava açıldı. Mahkeme 5 sanık hakkında 5'er yıl hapis cezası verdi. İzmir Bölge Mahkemesi'nce de onanan karar, istinaf savcılığı tarafından bozularak tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

Eski kaynana ziynet eşyalarından haberi olmadığını, mobilyaları ise dağıttığını söyledi.

ÇEŞME'YE TATİLE GİTTİ

Konak ilçesindeki Yeni Mahalle 805 Sokak'ta oturan ve 12 yıl evli kalan Gökhan G. ile Cansu Y. anlaşmalı olarak boşandı. Bir süre ortak yaşadıkları evde oturan ve iki çocuğunun velayetinin babaya verilmesi üzerine taşınma kararı alan Cansu Y. iddiaya göre taşınmadan bir kaç gün önce Çeşme'ye tatile gitti. Tatilde bir arkadaşı kendisine mesaj atıp, evindeki eşyaların eski eşi ve kaynanası ile birlikte gelen akrabaları tarafından taşındığını söyledi.

"HIRSIZLIK YAPTILAR"

Apar topar İzmir'e dönen Cansu Y. evinin kapı kilidinin de değiştirildiğini görünce avukatları Efe Alper ve Meliha Nur Sayan Alper aracılığı ile şikayette bulundu. Eve izinsiz giren eski eşi Gökhan G, annesi Aysen G, kızı Sevgi Ö. yenge Gülçin G. ile Gökhan G'nin yeni eşi Feride G. hakkında 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan dava açıldı. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cansu Y, "Ev eşyaları dışında 6 adet bilezik, 3 bin 500 lira para ve 1 çeyrek altını da götürmüşler. Toplam zararım 35 bin lira. Şüphelilerin eylemi hırsızlıktır" dedi.

Kaynana Aysen G ise, kendisi tarafından alınıp eve konulan ve artık işe yaramaz eşyaları evden çıkarttığını, bir kısmını attığını, bir kısmını tanımadığı Suriyelilere verdiğini söyledi. Diğer sanıklar da benzer ifadeler vererek kendilerine iftira atıldığını iddia etti.

Av. Efe Alper

DOSYA YENİDEN DEGERLENDİRİLECEK

İZMİR 2. Asliye Ceza Mahkemesi her bir sanığa 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapis cezası verdi.

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddederek kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirdi ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıktı.

TUTUKLANAN 5 sanık tekrar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. Bu kez savcılık, sanıkların serbest bırakılıp, dosyanın tekrar yerel mahkemede değerlendirilmesi kararını aldı.

■ METİN BURMALI