Kazdağı Milli Parkı’na girişler yasaklandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Millî Parklar olarak Kazdağı Millî Parkımız'ın gelecek nesillere taşınması maksadıyla ülkemizde orman yangınlarının artması ve Balıkesir Valiliği'nin 29.07.2021 tarih ve 2021/2 kararı gereği tedbir amaçlı olarak; Mehmetalan Mahallesi yalama kapısı, Avcılar Mahallesi kışladağ kapısı ve Altınoluk Mahallesi ayıkapısı ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Hasanboğuldu ve Pınarbaşı Günü Birlik Kullanım Alanları ile cam seyir terası hariç tüm Milli Park sahası ziyaretçi girişlerine kapatılmıştır. Yangına hassas olan Millî Parkımızda 30 Temmuz 2021 tarihi itibariyle her türlü faaliyete izin verilmeyecektir" denildi.

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