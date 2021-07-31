Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi'nin önünde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi.
İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobil de bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ayvalık’taki zincirleme kazada can pazarı: 6 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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