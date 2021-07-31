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Haberler Balıkesir Ayvalık’taki zincirleme kazada can pazarı: 6 yaralı

Ayvalık’taki zincirleme kazada can pazarı: 6 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’taki zincirleme kazada can pazarı: 6 yaralı

31.07.2021, 09:38

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi'nin önünde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi.

İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobil de bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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