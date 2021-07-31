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Haberler Balıkesir Zabıtadan taksicilere insanlık dersi

Zabıtadan taksicilere insanlık dersi

Taksicilerin ‘kısa mesafe’ olduğu için götürmediği yaşlı kadının yardımına zabıta koştu.

Zabıtadan taksicilere insanlık dersi

31.7.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Asiye teyze, Cumhuriyet Meydanı'ndan bir taksi ile evine gitmek istedi. Ancak Fethiye Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadını evi yakın olduğu için hiçbir taksici almadı. Vatandaşların devreye girerek yardımcı olmaya çalıştığı sırada durumdan haberdar olan Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri yaşlı kadını alıp evine götürdü. Her şeyden önce insani duyguların ön planda olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, taksicilere tepki gösterdi. ■ SUAT SALGIN
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