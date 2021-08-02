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Haberler Balıkesir Yol kenarındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Yol kenarındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Türkiye genelinde devam eden orman yangınları vatandaşları hassas hâle getirdi. Susurluk’un Gökçeağaç Mahallesi’nde yol kenarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yol kenarındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
İHA

02.08.2021, 18:51

Ülke genelindeki orman yangınları devam ederken, Susurluk'ta vatandaşların yangınlara karşı hassasiyeti takdir topladı.

Susurluk'un Gökçeağaç Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangını söndürmek için bölgeye onlarca vatandaş koştu.

İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, itfaiyecilerle birlikte yangını söndürdü.

Yetkililer orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuzda olduklarını söyleyerek, vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda ikazda bulundu.

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