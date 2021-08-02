Ülke genelindeki orman yangınları devam ederken, Susurluk'ta vatandaşların yangınlara karşı hassasiyeti takdir topladı.
Susurluk'un Gökçeağaç Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangını söndürmek için bölgeye onlarca vatandaş koştu.
İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, itfaiyecilerle birlikte yangını söndürdü.
Yetkililer orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuzda olduklarını söyleyerek, vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda ikazda bulundu.
Yol kenarındaki yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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