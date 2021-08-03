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Haberler Balıkesir Bu yangının sebebi çok başka! 20 dönüm ormanı küle çevirdi

Bu yangının sebebi çok başka! 20 dönüm ormanı küle çevirdi

Son dakika... Balıkesir’in Savaştape ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesi'nde çıkan yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bu yangının sebebi çok başka! 20 dönüm ormanı küle çevirdi
İHA

03.08.2021, 10:32

Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesi'nde iddiaya göre yüksek gerilim hattına konan kargalar yanarak telef oldu. Kargaların yanarak düştüğü alandaki kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Savaştepe Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 5 arozöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Savaştepe İtfaiye Amirliği araçları ile müdahale edildi.



Jandarma ekiplerinin yanı sıra yöre halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, kepçeler de boşluk açarak, yangına müdahale etti. Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.



Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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