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Haberler Balıkesir Komutanını 38 yıl sonra ziyaret etti

Komutanını 38 yıl sonra ziyaret etti

Komutanını 38 yıl sonra ziyaret etti

3.8.2021

Balıkesir Burhaniye'de Fikret Zeybek, 38 yıl sonra askerdeki komutanını ziyaret etti. Emekli albay Osman Koyuncu, büyük mutluluk yaşarken, ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ayvalık'ta emlak danışmanı Zeybek (59), 1982-83 yıllarında Erzurum Aşkale'deki komutanı Koyuncu'nun Edremit Güre'deki yazlığında olduğunu duyunca ziyaret etmek istedi. 3 çocuk babası Zeybek, "Komutanımı Güre'deki yazlığında ziyaret ettim. Askerlik anılarını anlattık. Çok mutlu olduk. Kendisini Burhaniye Ören'deki evime davet ettim" dedi.

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