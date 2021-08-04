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Haberler Balıkesir Mesaiye yetişeyim derken kazaya kurban gitti

Mesaiye yetişeyim derken kazaya kurban gitti

Mesaiye yetişeyim derken kazaya kurban gitti

4.8.2021

BALIKESİR Bigadiç'te şarampole uçan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'den Sındırgı'ya giderken mesaiye yetişmek için hız yapan Müslüm Çakır, aracıyla Bigadiç'te şarampole uçtu. Çakır, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri aracı makasla keserek sürücünün cansız bedenine ulaştı. 112 ekibinin yaptığı incelemenin ardından Çakır'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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