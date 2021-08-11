Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos akşamı denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada E.K'nın kullandığı sürat teknesi çarptı. Denizden çıkarılarak ambulansla Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekneyi kullanan E.K gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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