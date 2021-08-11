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Haberler Balıkesir Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor

Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor

Balıkesir Erdek'te denizde yüzdüğü sırada sürat teknesi üzerinden geçen Elvan Fırat Taşdöğen hayatını kaybetmişti. Ankara'da toprağa verilen 46 yaşındaki kadının eşi ile kardeşi, tekneyi kullanan E. K'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kadının eşi, "Bunun adı cinayet. Başka türlü açıklanamaz. Biz cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.

Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor
DHA

11.08.2021, 12:20

Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos akşamı denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada E.K'nın kullandığı sürat teknesi çarptı. Denizden çıkarılarak ambulansla Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekneyi kullanan E.K gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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