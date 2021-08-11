Haberler Balıkesir Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor

Denizde yüzerken sürat teknesi üstünden geçmişti! Acılı aile tepkili: İçimiz yanıyor

Balıkesir Erdek'te denizde yüzdüğü sırada sürat teknesi üzerinden geçen Elvan Fırat Taşdöğen hayatını kaybetmişti. Ankara'da toprağa verilen 46 yaşındaki kadının eşi ile kardeşi, tekneyi kullanan E. K'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kadının eşi, "Bunun adı cinayet. Başka türlü açıklanamaz. Biz cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.