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Haberler Balıkesir Sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı, Çuğra sahilinden denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e çarparak ölümüne yol açtığı iddia edilen E.K'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
AA

12.08.2021, 17:10

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeniden gözaltına alınan E.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen (46), Çuğra sahilinde 7 Ağustos'ta E.K'nin kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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