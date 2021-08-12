Sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yeniden gözaltına alınan E.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen (46), Çuğra sahilinde 7 Ağustos'ta E.K'nin kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.