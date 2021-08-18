  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince, ölüme terk edilen 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
İHA

18.08.2021, 17:39

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılıp ölüme terk edilen göçmenler, Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.