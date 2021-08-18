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Haberler Balıkesir Teknesi bulundu, kendisi kayboldu

Teknesi bulundu, kendisi kayboldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 55 yaşındaki balık tutkunu şahıstan 3 gündür haber alınamazken, teknesi Altınkum sahilinde balıkçı arkadaşları tarafından bulundu.

Teknesi bulundu, kendisi kayboldu
İHA

18.08.2021, 22:44

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü teknesi ile balığa çıkan 55 yaşındaki Tuncay Durak'tan yakınları haber alamayınca durumu polise başvurdu. En son Pazar günü evden teknesi ile balık tutmak için açıldığını gören balıkçılar, akşam 19:00 sıralarında dönerlerken Ahmet Durak'ı balık tutarken gördükleri teknede göremeyince aramaya başladı.

Tekne ise Altınkum arıtma bölgesinde içi boş şekilde bulundu. Bu güne kadar Sahil Güvenlik ekiplerinin ise araması sonuç vermedi.
Aile yakınları, kendisinden bu güne kadar haber alamadıklarını, gören ya da yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine bildirmelerini istendi.

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