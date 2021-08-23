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Haberler Balıkesir Sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoföründen acı haber geldi

Sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoföründen acı haber geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ikamet eden kamyon şoförü Nedim Kanat'ın Susurluk'ta aracının yanında cesedi bulundu. Kanat'ın bir cinayete kurban gittiği ve cesedinin şoförü olduğu kamyonun yanına bırakıldığı üzerinde durulurken, Susurluk Emniyet Müdürlüğü olayın sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Sünnet davetiyelerini dağıtan kamyon şoföründen acı haber geldi
İHA

23.08.2021, 15:54

Olay, sabah saatlerinde Susurluk Yeni Mahalle Ertan ve Sertan Soylu Caddesi üzerindeki bir işyerinin otoparkında vatandaşların yerde yatan bir şahıs gördüklerini 112 ve polise bildirmeleriyle ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 10 SU 508 plakalı kamyonda şoför olarak çalışan Nedim Kanat (44), bir işyeri otoparkında kamyonun sağ kapısı tarafında toprak zemin üzerinde yüz üstü yatar vaziyette bulundu.

Şahsın kafasının sağ ön kısmında yanağa kadar uzanan kesi olduğu ve boynunun kırık olduğu belirlendi. Nedim Kanat'ın bir cinayete kurban gittiği ve cesedinin şoförü olduğu kamyonun yanına bırakıldığı üzerinde durulurken, Susurluk Emniyet Müdürlüğü olayın sır perdesini aralamaya çalışıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ CEMİYETLERİ VARDI

Diğer yandan şüpheli bir şekilde ölen Nedim Kanat'ın, ikiz çocukları R.E ve R.E Kanat'ın önümüzdeki çarşamba günü sünnet cemiyetlerini yapacağı bu cemiyetle ilgili davetiyeleri dağıttığı öğrenildi. Nedim Kanat, bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Manyas'ta toprağa verildi.

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