Olay bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in Kürse kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol kenarına dökülen molozların tutuşması sonucu otluk alan yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşların 112 Acil Arama hattını aranması sonucu Balıkesir İtfaiye birimlerine bağlı ekipler yangını anız dolu tarlalara ulaşmadan kontrol altına aldı. Moloz dökülen alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Balıkesir'de korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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